«Полетели белые мухи»: Кузбасс заметает первым снегом

По информации издания, многие жители региона выкладывают в Сеть фото и видео первого снега. На одном из видео видно, что снег лежит на земле. Предположительно, он быстро превращается в лужи. На земле лежит уже большой слой снега. Осадки не прекратились.

«Вот она, зимушка-зима. Полетели белые мухи. На пульт сколько нападало снега», – сказал автор видео.

По данным издания, снег начался утром в понедельник, 15 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дневные температуры в Шерегеше будут достигать +18°C. Корреспондент предположил, что снег скоро растает.

Первый снег в Шерегеше часто выпадает раньше, чем в других местах региона. Приверженцы активного образа жизни положительно реагируют на изменение погодных условий, которые сигнализируют о скором открытии курортного сезона. В последнее время на территории курорта провели ряд работ, направленных на улучшение условий пребывания отдыхающих.

Ранее сообщалось, что первые в осеннем сезоне заморозки зафиксировали в Подмосковье.