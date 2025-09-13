Первые в осеннем сезоне заморозки зафиксировали в Подмосковье

Синоптик Михаил Леус проинформировал в своем телеграм-канале, что в ночь на 13 сентября на территории столичного региона впервые с начала осеннего сезона были отмечены заморозки.

«Свое звание "полюса холода" Подмосковья подтвердили Черусти, там ночной минимум составил -0,8°», — написал эксперт.

Минувшая ночь, по словам эксперта, также стала самой холодной в Москве с начала сентября. Столбики термометров в столице опустились до отметки +6,5 градуса. Еще более ощутимое похолодание зафиксировано на территориях Новой Москвы, где в Михайловском температура составила всего +1,7 градуса.

Похолодание не ограничилось столицей и ее окрестностями. Как сообщают метеорологические службы, отрицательные температуры были отмечены в нескольких субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов. Наибольшее похолодание зафиксировано в Костромской области, в городе Шарья, где температура опустилась до -1,5 градуса.

По информации синоптика, заморозки также наблюдались в Нижегородской области (-0,9°), Республике Марий Эл (-0,3°), Удмуртии (-1,3°), Кировской области (-0,6°), а также в Пермском крае, Оренбургской области и Башкортостане. Это явление знаменует собой окончательный переход к осеннему режиму погоды.

Ранее о том, что первые заморозки в Подмосковье ожидаются в выходные, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Ильин. Эксперт также рассказал, какая погода установится 13 и 14 сентября.