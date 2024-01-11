Политолог Абросимов рассказал, почему не стоит ждать прекращения обстрелов территории РФ

Политолог Дмитрий Абросимов высказал мнение, что в ближайшее время обстрелы территорий России со стороны Украины не прекратятся, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт пояснил, что Украина атакует территорию России различными дронами по нескольким причинам.

Во-первых, Киеву необходимо получить помощь от американских и западных партнеров. Любая атака или даже ее попытка - это уже доказательство для киевских иностранных единомышленников, что ВСУ еще очень сильны духом. Значит, надо продолжать выделять деньги.

Во-вторых, Украина пытается запугать россиян.

«С военной точки зрения эффективность таких беспилотников крайне низкая. Но они способны вызвать беспокойство у населения. Для этого Украина и предпринимает попытки атаки донского края», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Стоит понимать, что Украина не прекратит обстреливать мирные города РФ до момента, пока российские военные не одержат победу в зоне СВО, считает политолог.

Ранее в МО сообщили, что в ночь на 11 января Украина атаковала беспилотниками самолетного типа одновременно три региона РФ.