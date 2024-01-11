МО: ВСУ в ночь на 11 января пытались атаковать беспилотниками сразу три российских региона
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На странице Минобороны РФ в интернет-мессенджере сообщается, что Украина в ночь с 10 на 11 января предприняла несколько попыток атаковать регионы России.
В зоне риска находились одновременно три региона - Ростовская, Калужская и Тульская области. ВСУ использовали беспилотные аппараты самолетного типа. Атаку совершили в 04:30 по московском времени. Своевременное вмешательство дежурных сил ПВО не позволило противнику осуществить свой план.
Губернаторы регионов информируют о последствиях атаки беспилотников. Так, глава Ростовской области Василий Голубев, как мы сообщали ранее, написал в интернет-мессенджере, что разрушений и пострадавших удалось избежать.
В Калужской области пострадало здание насосной станции, но возгорание не началось. Пострадавших нет.
Детальной информации о ситуации в Тульской области на данный момент нет.
Ранее мы сообщали, что в течение среды, 10 января, российские вооруженные силы уничтожили в зоне СВО два украинских цеха сборки БПЛА, радиолокационную станцию и живую силу противника.