МО: ВСУ в ночь на 11 января пытались атаковать беспилотниками сразу три российских региона

На странице Минобороны РФ в интернет- мессенджере сообщается, что Украина в ночь с 10 на 11 января предприняла несколько попыток атаковать регионы России.

В зоне риска находились одновременно три региона - Ростовская, Калужская и Тульская области. ВСУ использовали беспилотные аппараты самолетного типа. Атаку совершили в 04:30 по московском времени. Своевременное вмешательство дежурных сил ПВО не позволило противнику осуществить свой план.

Губернаторы регионов информируют о последствиях атаки беспилотников. Так, глава Ростовской области Василий Голубев, как мы сообщали ранее, написал в интернет-мессенджере, что разрушений и пострадавших удалось избежать.

В Калужской области пострадало здание насосной станции, но возгорание не началось. Пострадавших нет.

Детальной информации о ситуации в Тульской области на данный момент нет.

Ранее мы сообщали, что в течение среды, 10 января, российские вооруженные силы уничтожили в зоне СВО два украинских цеха сборки БПЛА, радиолокационную станцию и живую силу противника.