Политолог: правоохранители ищут данные об экс-губернаторе Ростовской области

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал неподтвержденные сведения об обысках у ростовского депутата Светланы Мананкиной. Эксперт уверен, что интерес к политику связан с попыткой узнать как можно больше информации о бывшем губернаторе Ростовской области, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт напомнил, что в 2025 году у сотрудников правоохранительных органов было много вопросов ко многим лицам, которые занимали руководящие должности в правительстве. Тогда прошла волна задержаний. Губернатор Василий Голубев стал сенатором.

Политолог допускает, что правоохранители продолжают добывать информацию о действиях Голубева на посту главы региона. Депутат Мананкина обладала массой различной информации, считает эксперт.

«Судя по всему, интерес силовиков к ее (Мананкиной. — Прим. ред.) персоне может быть направлен на то, чтобы подобраться к бывшему главе региона», — высказал мнение Михайлов.

После появления сведений об обысках ростовский депутат Мананкина рассказала RostovGazeta, что не читала новости. В момент общения с корреспондентом она собиралась на совещание. Депутат пообещала, что свяжется с журналистом после ознакомления с информацией СМИ. Эксперт прокомментировал реакцию депутата.

«Кто же будет комментировать такое? Но, думаю, что если информация просочилась в СМИ, Мананкина сейчас может пытаться решить вопрос», — отметил Евгений Михайлов.

Политолог высказал мнение, что депутат может заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Факт возможного уголовного преследования в ее отношении у эксперта удивления не вызывает.

