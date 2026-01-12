В Польше продлили арест российскому ученому из Эрмитажа

Ученый, сотрудничавший с Государственным Эрмитажем, останется под стражей как минимум до 4 марта. Суд объяснил решение опасениями, что обвиняемый может попытаться скрыться от правосудия и покинуть Польшу.

Защита Бутягина считает этот аргумент необоснованным, указывая на то, что у ученого есть официальное место пребывания и адрес для корреспонденции в стране.

Бутягина задержали в начале декабря по запросу украинских правоохранительных органов. Его подозревают в проведении незаконных археологических работ на территории Крыма.

После задержания суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 30 дней. В случае экстрадиции на Украину ученому может грозить до 10 лет лишения свободы.

В ближайший четверг польский суд начнет рассмотрение официального запроса Украины о выдаче Бутягина. Прокуратура Польши получила от украинской стороны документы, обосновывающие требование об экстрадиции, и приступила к их изучению.

