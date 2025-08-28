Полиция поощрит россиянку за помощь в поисках подростка в Кузбассе

В Кемерово благодаря помощи местной жительницы была быстро найдена пропавшая школьница, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной полиции.

По информации ведомства, в полицию обратилась жительница Кемерово. Она рассказала, что днем ее дочь ушла из дома и не вернулась. Школьнице 15 лет. Сотрудники различных подразделений УМВД России по г. Кемерово оперативно приступили к поискам подростка. Были задействованы и другие правоохранители. Фотографию школьницы разместили в СМИ и социальных сетях.

По данным ведомства, поисковая операция прекратилась после звонка местной жительницы. Она увидела информацию о пропаже школьницы. Женщина нашла подростка. Несовершеннолетнюю горожанку доставили в отдел полиции, чтобы разобраться в ситуации. Сотрудникам важно понять, что побудило несовершеннолетнюю покинуть дом, чем она занималась в это время.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что бдительная жительница будет поощрена. Сотрудники правоохранительных органов отметили неравнодушие и внимательность. Решение о поощрении приняло руководство ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

