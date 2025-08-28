Спасатели нашли пропавшую в Смирныховском районе Сахалина семью

В Смирныховском районе Сахалина 28 августа сотрудники спасательного отряда МЧС России, носящего имя В.А. Полякова, обнаружили группу пропавших: троих взрослых и девочку-подростка. Об их местонахождении не было информации с 24 августа, когда они отправились в лес за ягодой клоповкой и не вернулись. Место поисков — район реки Вайда.

Как сообщил портал astv.ru, для поиска использовалась авиация, включая беспилотные летательные аппараты и вертолет МЧС. Первая группа спасателей отряда Полякова вела поиски до 27 августа, после чего их сменила другая группа, которая и обнаружила пропавших, продолжив прочесывание местности.

По предварительным данным, местонахождение группы было установлено приблизительно в 8 км от их автомобиля. В настоящее время спасатели занимаются эвакуацией найденных из лесного массива.

По информации Главного управления МЧС России по Сахалинской области, наземные поисковые группы обследовали территорию протяженностью 12 км.

В поисковой операции принимали участие 25 человек и 6 единиц техники, включая кинологов и беспилотники. Рано утром был задействован вертолет Ми-8 МЧС России с командой из трех спасателей для воздушного обследования территории, сообщили в региональном управлении МЧС.

