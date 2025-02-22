Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в своем докладе на YouTube-канале австрийской армии заявил, что США пересмотрели отношение к РФ и признали ее военную и политическую мощь, сообщило РИА Новости.

Полковник Маркус Райснер высказал мнение, что Москва вернулась на мировую арену после 2014 года. Он предложил сравнить заявления о России, сделанные разными американскими президентами. Так, Барак Обама высказал мнение, что Россия — это сила регионального масштаба. Лидер высказал подобное мнение в 2014 году. Сейчас же Дональд Трамп говорит о том, что Россия — конкурент, который находится на одном уровне с США. Президента Владимира Путина он назвал мировым лидером.

«Владимир Путин уже победил <...> и только Россия способна действовать с позиции мира через силу. Москва вернулась на мировую арену после 2014 года», — заявил в докладе полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

Эксперт также оценил ситуацию на фронте. По его мнению, ВСУ поставили цель — удержать занятые позиции в Курской области. Украина намерена использовать факт своего присутствия на территории РФ в ходе возможных переговоров. Полковник также заявил о тактическом преимуществе российских войск.

Ранее украинское издание «Страна.ua» узнало, что 64% украинцев ждут прямых переговоров с Россией.