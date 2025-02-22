Согласно исследованию, проведённому социологической группой «Рейтинг», более двух третей граждан Украины выступают за проведение прямых переговоров с Россией. Эти данные были опубликованы на сайте «Страна.ua».

Как отмечается в публикации украинского издания, в январе прошлого года, то бишь год назад, этот показатель составлял почти в два раза меньше (38%).

«64 процента опрошенных украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией», — пишет издание.

Недавно Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил, что популярность Владимира Зеленского, лидера киевского режима, снижается, и это становится всё более заметным и очевидным. По его мнению, высказывания украинского президента и других представителей киевского режима не сулят ничего хорошего.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.

Ранее президент РФ заявил, что встреча в Эр-Рияде состоялась для налаживания российско-американских отношений, без которых нельзя решить вопросы мировой политической повестки.