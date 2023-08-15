Полученные в ходе СВО замечания помогают КТРВ усовершенствовать технику

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что представители компании находятся в постоянном контакте с военными из зоны СВО, пишет агентство ТАСС .

«Противник тоже не стоит на месте, каждый день привносит что-то новое. Мы находимся в тесном контакте с нашими военными, которые применяют наши системы, и получаем обратную связь. Пытаемся по мере возможностей скорректировать те замечания, которые поступают». – рассказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов

Директор КТРВ отметил, что военные пользуются техникой предприятия и сообщают о каких-либо сложностях в работе. Данные передают инженерам компании, которые находят способы усовершенствовать технику. Корректировать работу систем по результатам их применения в зоне спецоперации можно не всегда, отметил Борис Обносов. Но если такая возможность есть, то ее всегда используют.

Генеральный директор корпорации также отметил, что противник не отстает и ежедневно применяет какие-либо новинки или усовершенствованные модели.

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