Полуголую женщину и вооруженного мужчину заметили возле детского сада в Нижневартовске

Местные жители Нижневартовска выложили видео в социальных сетях. Видно, как двое мужчин выясняют отношения. Один из них достает предмет, который похож на пистолет. В какой-то момент в кадре появляется полуголая женщина (без верхней одежды и босиком), которая пытается разнять мужчин, сообщает muksun.fm .

Инцидент произошел возле детского садика. Были подозрения, что конфликтующие люди находятся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина перезаряжал оружие, как отмечают очевидцы. Местные жители были напуганы и вызвали полицию.

«Во дворе гом, детский сад, школа, будьте осторожнее люди, кто знает, что у прохожего под курткой. Два наряда подъехали за пару минут, но парень вроде уже смылся к тому моменту», — рассказывает в социальных сетях очевидец инцендента.

Muksun.fm обратился за опровержением или подтверждением информации в МВД. У мужчины в руках, действительно, было оружие. В одной из квартир собралась компания из четырех человек: две женщина и двое мужчин. Они распивали спиртные напитки.

Конфликт начался между женщинами. Мужчины решили вступиться, но также поругались между собой. Они вышли на улицу выяснять отношения.

Личности всех участников конфликта уже установлены. Вооруженный человек на данный момент еще не задержан.

«Девушек и парня, в которого стрелок целился, доставили в отделение и взяли объяснения. Парень претензий никаких не имеет, но хозяйка квартиры написала заявление на гостью из-за нанесения телесных повреждений», — пояснили Muksun.fm в полиции.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Видном в перестрелке погиб один человек.