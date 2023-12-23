В подмосковном Видном в перестрелке погиб один человек, еще двое ранены

Инцидент произошел ночью в минувшую пятницу, 22 декабря, в городе-спутнике Москвы Видное. Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в полиции, у одного из местных ресторанов две мужские компании что-то не поделили и началась драка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили, что когда у одного из участников потасовки кулачные аргументы закончились, мужчина достал пистолет и открыл огонь на поражение по супостатам.

«Трое человек были ранены, их доставили в медицинское учреждение. Один из участников перестрелки скрылся с места происшествия», - приводится в публикации агентства.

Отмечается, что одного из пострадавших медикам спасти не удалось, он умер на операционном столе. По факту убийства молодого человека возбуждено уголовное дело.