В подмосковном Видном в перестрелке погиб один человек, еще двое ранены
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Инцидент произошел ночью в минувшую пятницу, 22 декабря, в городе-спутнике Москвы Видное. Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в полиции, у одного из местных ресторанов две мужские компании что-то не поделили и началась драка.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили, что когда у одного из участников потасовки кулачные аргументы закончились, мужчина достал пистолет и открыл огонь на поражение по супостатам.
«Трое человек были ранены, их доставили в медицинское учреждение. Один из участников перестрелки скрылся с места происшествия», - приводится в публикации агентства.
Отмечается, что одного из пострадавших медикам спасти не удалось, он умер на операционном столе. По факту убийства молодого человека возбуждено уголовное дело.