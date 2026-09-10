Российский паралимпиец выиграл ₽5 млн в моментальную лотерею

Паралимпийский лыжник-биатлонист Дмитрий Баталов из Югры выиграл 5 млн ₽ в моментальную лотерею от «Столото». Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на РБК Life.

По словам Баталова, он приобрел билет «Русского лото» и несколько моментальных лотерей, выбрав их сверху пачки. Стер защитный слой, увидел символы и отдал билеты продавцу на проверку. Спортсмен рассчитывал на выигрыши около ₽100, но продавец удивленно сообщил ему о ₽5 млн.

Ранее Баталов уже выигрывал в моментальные лотереи небольшие суммы — от ₽1,5 до ₽12 тыс. В интервью победитель отметил, что всегда верил в возможность выиграть по-крупному.

Дмитрий Баталов — заслуженный мастер спорта и член сборной России, призер международных соревнований. В 2024 году он стал чемпионом России по биатлону на чемпионате «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе спорт». Сегодня он входит в пятерку лучших спортсменов региона по паралимпийским видам спорта в лыжных гонках и биатлоне, учится в СурГПУ и работает спортсменом-инструктором с детьми-инвалидами.

Вместе с супругой Дмитрий воспитывает двоих сыновей. Пара запланировала покупку квартиры и начала откладывать на первоначальный взнос. Теперь благодаря выигрышу осуществить задуманное удастся быстрее.

Баталов уверен, что всегда есть выход, если есть цель. Его главная цель — чтобы дети видели победы отца. Спортсмен призвал не унывать, быть на позитиве и выигрывать не только в спорте, но и в жизни.