Минимум за три десятилетия: как изменилось потребление алкоголя в РФ

Потребление алкоголя в России достигло минимального уровня за почти 30 лет — такой вывод следует из подсчетов РИА Новости на основе статистических данных.

В июне показатель опустился до отметки, не наблюдавшейся с 1997–1998 годов. С начала года россияне сократили употребление спиртного на 0,44 литра — теперь оно составляет 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Ранее столь низкие значения фиксировались лишь в 1997–1998 годах: тогда потребление держалось на уровне 7,6 литра на человека.

При этом стоит учитывать особенности статистики: данные до 2008 года отражают только официальные продажи алкоголя. В 1990‑х годах значительную долю рынка — до двух третей в отдельные годы — составлял нелегальный сектор, что важно иметь в виду при сравнении показателей разных периодов.

Существенные региональные различия сохраняются. Наименьший уровень потребления зафиксирован на Северном Кавказе: в Чечне — всего 0,02 литра на человека за год, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино‑Балкарии — 2,09 литра, в Карачаево‑Черкесии — 2,69 литра.

В крупных городах показатели выше: в Москве среднее потребление составило 4,6 литра на жителя, в Санкт‑Петербурге — 5,96 литра. Среди других регионов выделяются Новосибирская область (7,7 литра на человека), Татарстан (9,47 литра) и Свердловская область (9,98 литра)