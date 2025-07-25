Ставропольчанка привела в пример реакцию властей Подмосковья на решение проблем

Жители села Ставропольского края возмущены тем, что на протяжении месяца к ним в дома практически не поступает вода, сообщил newstracker.ru.

Жительница Королева рассказала об осознанном решении переехать в село Ставропольского края. Она работает учителем и интересуется научной деятельностью. Женщина занимается археологией Северного Кавказа. После проблемы с отсутствием воды она допускает, что может вернуться в Подмосковье. Женщина призналась, что теперь понимает желание россиян переезжать в Москву. Она считает отсутствие реакции местной власти на критическую проблему с водой «полной анархией и беззаконием».

«Даже в мыслях такого нет, что такое может приключиться где-то в Московской области и власти также бы бездействовали. Я теперь понимаю, почему люди не хотят жить в регионах и все уезжают в Москву», — заявила женщина.

Еще одна жительница села Жанна Короткина рассказала, как люди переживают отсутствие воды. По ее словам, в селе организовали подвоз воды. Проблема в том, что воды не хватало для всех жителей. Возле точки образовывались очереди, поэтому люди долго стояли на улице в 40-градусную жару. Воду привозили некачественную. Для приготовления еды и питья сельчане вынуждены покупать бутилированную.

По словам женщины, после многочисленных жалоб на некоторое время людям дали воду. Напора не хватало для полноценного пользования. 23 июля подача воды была прекращена полностью.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике из-за снижения запасов будут давать воду 1 раз в 3 дня.