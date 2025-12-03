Помещичьи корни помогли? Как потомок землевладельцев получил госденьги и вырастил тонну клубники

Глава фермерского хозяйства Андрей Дудкин в 2025 году вырастил почти 1 тонну клубники, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Житель региона уверен, что любовь к выращиванию растений передалась от предков.

По информации издания, фермер воспользовался грантом. На полученные в рамках господдержки деньги фермер построил теплицу. А началось все с продажи саженцев, которые он выращивал. Растения пользовались спросом среди огородников, однако выращивание саженцев было доступно только летом. Со временем появилось четкое понимание, что клубника ценится среди населения. Так фермер, чьи предки были помещиками, решил развивать собственный бизнес.

«Прадеды мои были помещиками, но это им не помешало отправиться в Томскую губернию и стать учителями. От них мне тяга к земле и досталась. В будущем мы хотим совместить в одном месте все самые последние достижения науки и техники в области ягодоводств», — делится планами фермер.

По информации издания, с 2019 года в рамках программы «Агростартап» 38 молодых фермеров региона смогли привлечь государственную поддержку на общую сумму 124 млн руб. Эти средства стали финансовым фундаментом для запуска и развития перспективных аграрных проектов. В результате фермерам удалось не только укрепить и расширить свои хозяйства, увеличив объемы выпускаемой продукции, но и создать дополнительные рабочие места, способствуя оживлению экономики и социальной сферы в сельской местности.

