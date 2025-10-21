Фермерам Подмосковья с начала года передали 1,7 тыс. га областной земли без торгов

В Подмосковье крестьянским фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным организациям с начала года передали около 1,7 тыс. га областной земли без торгов. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Так, аграрии получили 49 участков земли сельхозназначения, находящейся в областной собственности. Большинство из них — 44 участка площадью более 1,6 тыс. га — передали крестьянским фермерским хозяйствам. Оставшиеся пять — сельхозорганизациям.

К примеру, фермерское хозяйство «Луч» в Дмитрове получило участок площадью 7,3 га в деревне Нефедиха. Здесь будут выращивать клубнику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках выставки «Золотая осень» рассказал о достижениях региона в аграрной сфере.