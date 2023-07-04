Помощь Украине, миграция и энергетика: Чехия и Словакия едины во мнении по всем вопросам
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В Праге состоялись переговоры между премьер-министром Словакии Людовитом Одором и главой правительства Чехии Петрем Фиалем, подробностями которых владеет агентство ТАСС.
Так, стороны договорились и дальше совместно развивать и наращивать оборонное производство. Чехия и Словакия готова к сотрудничеству. В частности, чешские фирмы могут оказать существенную помощь в модернизации армии своего партнера.
«Обе наши страны решили совместно приобрести шведские БМП CV90. Первые [совместные] переговоры со шведскими партнерами пройдут на следующей неделе», - цитирует ТАСС главу правительства Чехии
Еще две сферы, над которыми тесно работают обе страны, - это миграционная политика и энергетика. В частности, партнеры заинтересованы в открытии новых источников добычи топлива для АЭС.
Политики затронули вопрос помощи Украине. Обе стороны уверены, что страны ЕС должны максимально оказывать поддержку украинской армии.