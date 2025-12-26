«Тайные агенты» из интернета: в МВД объяснили, как мошенники вовлекают людей в преступления

Мошенники разработали изощренную схему «шпионских спектаклей», чтобы вовлекать доверчивых граждан в тяжкие преступления, включая террористические акты. Такое заявление сделали в киберполиции МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники управления по кибербезопасности МВД раскрыли детали новой опасной схемы. Злоумышленники, представляясь сотрудниками спецслужб, создают для жертв целую легенду с паролями, секретными заданиями и инсценировками. Цель — не просто выманить деньги, а принудить человека к реальной преступной деятельности.

Киберполиция подчеркнула, что ни одно настоящее силовое ведомство не работает через мессенджеры или соцсети, не привлекает случайных людей к операциям и не поручает проверку террористической угрозы гражданским. Все подобные контакты — фикция. Атмосфера тайны и давления лишь инструмент для манипуляции.

