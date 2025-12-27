В пресс-службе столичного ГУ МВД России проинформировали о графике посещения Красной площади в новогодние дни, сообщил ТАСС.

По информации ведомства, с 18:00 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посетителей.

«Главное управление МВД России по городу Москве информирует: с 18:00 мск 31 декабря 2025 года до 10:00 мск 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — сказали в пресс-службе.

В Главном управлении МВД России по Москве дали дополнительные разъяснения, отметив, что каток на Красной площади, расположенный у здания ГУМа, является исключением из общего правила. Данная площадка продолжит функционировать в штатном режиме, строго в соответствии с установленным и опубликованным ранее графиком работы.

РБК обратил внимание, что Красная площадь стала недоступной для гостей в новогоднюю ночь с 2022 года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что нарушать прошлогодние традиции в нынешнюю новогоднюю ночь не намерены — запуск фейерверков запрещен.

В новогоднюю ночь пассажирский транспорт Москвы перейдет на круглосуточный режим работы. Без перерыва будут курсировать поезда метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), а также ряд маршрутов наземного транспорта — автобусы, электробусы и трамваи. На этот период для всех пассажиров проезд будет бесплатным.

