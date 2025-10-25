Попытается ударить еще раз: ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале проинформировал, что в результате удара ВСУ плотина Белгородского водохранилища получила повреждения.

«Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину», — написал губернатор Гладков.

Губернатор допустил, что противник может целенаправленно нанести повторный удар. В таком случае возникает высокий риск полного разрушения плотины. Вячеслав Гладков перечислил потенциальную опасность: в зоне риска подтопления окажутся территории Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов Белгородской области. На них проживает около 1000 жителей.

Губернатор Гладков сообщил, что жителям региона, которым может угрожать риск подтопления, предлагают выехать в ПВР. Пункты расположились в Белгороде. Граждане, которые могут остановиться у близких и родных, могут воспользоваться таким правом. Глава перечислил улицы в нескольких селах, жителям которых рекомендовано в первую очередь проявить бдительность.

По информации губернатора, жители могут обращаться за любой дополнительной информацией к сотрудникам администраций, в том числе главе Шебекинского округа. Также доступны чаты села.

Ранее сообщалось, что посол Мирошник заявил о подготовке Киевом терактов на Крымском мосту и ж/д.