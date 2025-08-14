После атаки ВСУ по центру Ростова введен режим ЧС

Представитель администрации Ростова-на-Дону сообщил РИА Новости, что после атаки БПЛА в городе ввели режим ЧС.

По данным сотрудника администрации города, введен локальный режим ЧС.

«На месте происшествия введен локальный режим ЧС», — сказал он РИА Новости, добавив, что работают оперативные службы.

Информацию об атаке подтвердил губернатор региона. На данный момент известно, что атака была совершена в центре города. На место происшествия прибыли представители экстренных служб. Информация о количестве пострадавших обновлялась. Сначала стало известно, что ранения получил один человек. Однако после было установлено, что двоих пострадавших доставили в больницу. Еще 11 человек получили ранения. Их только направляли в больницы для оказания медицинской помощи. Глава региона предупредил, что информация может обновляться.

Подписчики телеграм-канала губернатора желают пострадавшим скорейшего выздоровления. Многие обеспокоены желанием ВСУ наносить удары по мирным российским городам, которые даже не входят в зону проведения спецоперации. Граждане обсуждают, какие меры можно принимать для снижения риска атак со стороны Украины.

Ранее губернатор Слюсарь сообщил, что на данный момент известно о 13 раненых.