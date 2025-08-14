Губернатор Слюсарь сообщил число пострадавших после атаки Ростова

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что в больницу после атаки Ростова-на-Дону беспилотниками доставлены двое раненых. Еще 11 человек непосредственно сейчас направляются в больницу при содействии бригад скорой помощи.

Губернатор предупредил, что информация о пострадавших может обновляться. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые разбираются в ситуации. Медики оценили состояние двух пациентов, которые уже поступили в больницу.

«В медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое», — написал губернатор Ростовской области.

Губернатор отметил, что еще 11 человек доставляют в больницу. Медики оценят их состояние и окажут квалифицированную помощь. Подписчики телеграм-канала выразили сочувствие пострадавшим и их семьям.

Глава региона проинформировал, что из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов. Изначально стало известно об одном раненом. По информации местных СМИ, дома расположены в центре города. В пабликах горожане выкладывают фото. По их словам, дым виднеется издалека, на тротуарах лежат разлетевшиеся осколки, в многоэтажных домах частично отсутствуют стены. Момент атаки попал на видео.

Ранее сообщалось, что по всей территории Ростовской области объявлена ракетная опасность.