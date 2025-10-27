После многочисленных обращений горожан в парке Кемерово могут открыть аквапарк

По информации издания, в Кемерово в летний период времени жители сталкиваются с проблемой досуга: купаться в водоемах запрещено из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам. В городе есть современные обустроенные зоны отдыха, где можно загорать. Кемеровчане обращались с просьбой открыть аквапарк.

По данным издания, в городе есть парк, который находился в неухоженном виде. Горожане обращали внимание, что зимой территория не так красиво украшена, как им хотелось бы. Летом возникают сложности с работой общественных туалетов и аттракционов. Весной горожане обратили внимание на вырубку деревьев, что вызвало беспокойство.

По информации издания, территорию парка планируют благоустроить. На данный момент эксперты предлагают построить бассейн под открытым небом, круглогодичные термы, детские площадки, велодорожки и каток. В настоящее время специалисты оценивают возможности.

«9 октября состоялось первое общественное обсуждение предварительной концепции благоустройства Комсомольского парка им. В. Волошиной. Концепцию разрабатывает группа компаний «Атмосфера» на основании сбора и анализа предложений от жителей и экспертов. После доработки концепция будет вынесена на дальнейшие общественные обсуждения», — рассказали Сибдепо в администрации города.

