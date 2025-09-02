«Ребенок глотал пену, чтобы дышать»: мать рассказала о кошмаре на пенной вечеринке в аквапарке Сочи

В одном из отелей Сочи произошел инцидент на пенной вечеринке, едва не закончившийся трагедией, пишет SHOT.

Четырехлетняя девочка практически задохнулась под гигантским слоем пены, которая всего за несколько минут полностью накрыла детей с головой.

По словам матери ребенка, проживающей в Краснодаре и отдыхавшей в отеле с дочерью, организаторы мероприятия не предусмотрели никаких мер безопасности и возрастных ограничений.

Женщина рассказала, что аппарат, который производит пену, не был выключен, даже когда ее уровень значительно превысил рост детей. В результате этого мать полностью потеряла видимость ребенка в густой массе.

Россиянка сообщила, что срочно попросила администратора и диджея приглушить музыку, чтобы позвать дочь через микрофон. По ее словам, сотрудники отеля реагировали крайне медленно и нерешительно.

На поиски ребенка ушло несколько минут. Когда девочку нашли, она была уже на грани кислородного голодания. Ребенок был красным, измазан слюной и в слезах. Девочка рассказала, что ей приходилось буквально глотать пену, чтобы попытаться захватить хотя бы немного воздуха.

Мать немедленно обратилась к администратору и врачу отеля, однако они не смогли оказать квалифицированную помощь, поскольку никто не знал химический состав пены.

В течение следующего дня состояние девочки удалось стабилизировать только благодаря лекарствам, которые мать купила самостоятельно. Пострадавшая семья направила официальную претензию администрации отеля с требованием провести внутреннюю проверку и выплатить денежную компенсацию.

