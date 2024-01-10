После нападения на девочку в Нижнем Тагиле сотрудники полиции проводят беседы со школьниками

Сотрудники полиции в период с 9 по 12 января проводят разъяснительные беседы со школьниками из Нижнего Тагила, сообщает tagilcity.ru .

История о том, как братья и их мать избили 11-летнюю школьницу из Нижнего Тагила, тревожила сердца многих россиян. С целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем сотрудники полиции совместно с педагогами на протяжении четырех дней, начиная с 9 января, будут проводить профилактические беседы, классные часы.

В школе, в которой учится потерпевшая, проведут общее родительское собрание. В полиции поставили цель: донести до родителей, какую ответственность они несут за аморальные поступки своих детей.

«По делу уже назначена судебно-медицинская экспертиза, а после окончания проверки школе будет предложен план по устранению условий, которые способствуют противоправному поведению учеников», - сообщает tagilcity.ru

Ранее мы сообщали, к чему привело то, что полковник полиции из Свердловской области оправдал в сети действия ребят, которые избили девочку.