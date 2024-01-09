Силовика наказали за оправдание мигрантов, избивших школьницу из Нижнего Тагила

Полковник полиции из Свердловской области написал в Сети комментарий под новостью об избиении 11-летнего ребенка, после чего оказался в немилости у общественности. Стало известно, что горе-правоохранителя наказали, сообщает Е1.Ru .

Ситуация с нападением на школьницу в Нижнем Тагиле приняла неожиданный оборот. Пятиклассники, приехавшие в Россию из Азербайджана, набросились на своих сверстников — мальчика и девочку. У последней диагностировали черепно-мозговую травму закрытого типа и тупую травму живота. После заявления в полицию о ситуации узнали и в Сети.

Полковник полиции Тарас Булгаков отреагировал на новости весьма цинично, чем возмутил пользователей.

«Раздули из ничего чего», — написал правоохранитель, используя эмодзи.

В свердловском главке МВД подтвердили, что полицейский нарушил установленные внутренние правила. Мужчину привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за комментарий в Сети.

В ведомстве напоминают, что служители закона не могут уподобляться «диванным экспертам», а на другие случаи у структур есть пресс-службы. Позиция правоохранителя Булгакова не отражает официальной позиции органов.

Ранее сообщалось, что в Москве родила женщина, находящаяся на станции метро.