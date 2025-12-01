После небольшого спада в 2025 году рынок кредитов для россиян ждет резкий подъем по всем фронтам?

По предварительным оценкам финансовой организации, в 2026 году объем выданных населению кредитов может достичь примерно 12,7 трлн руб. Этот показатель на 32% превысит планируемые итоги 2025 года.

Аналитики ВТБ представили детальный прогноз развития рынка кредитования для населения. Согласно их расчетам, в 2025 году совокупный объем выдачи займов физическим лицам в стране не преодолеет отметку в 10 трлн руб. Это означает снижение примерно на 25% по сравнению с показателями предыдущего, 2024 года. Структура кредитного рынка в предстоящем периоде будет определяться двумя ключевыми продуктами: на ипотечные программы и автокредиты придется свыше 60% от общего объема, что в денежном выражении составит 4,2 и 1,8 трлн руб. соответственно. Доля кредитов наличными оценивается примерно в 3,6 трлн руб.

«Результаты следующего года будут зависеть от макрофакторов: темпов снижения ключевой ставки, обновленных параметров "семейной" ипотеки, ситуации с утильсбором и планируемых изменений в правилах оценки доходов заемщиков. Однако тренд на восстановление розничного кредитного рынка однозначный», — отметил Алексей Охорзин.

