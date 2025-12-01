«Рассрочка как стиль жизни». В России растет спрос на товары в кредит без переплат

Данные, предоставленные «Газете.Ru» пресс-службой «Мегамаркета», показывают, какие товарные группы лидируют по объему заказов в рассрочку.

Традиционно в авангарде этого движения находятся высокотехнологичные устройства. Покупка смартфонов, компьютеров и крупной бытовой техники чаще всего сопровождается оформлением рассрочки. На эти категории приходится 18%, 7,3% и 6,2% всех заказов соответственно. Примечательно, что доступность рассрочки стимулирует потребителей выбирать более продвинутые и дорогие модели. Благодаря распределению платежей средний чек в сегменте гаджетов существенно растет: для смартфонов — почти на 33 000 рублей, а для компьютерной техники — на 27 000 рублей. Особой популярностью пользуются новейшие флагманские телефоны и игровые консоли.

Параллельно с этим набирает обороты спрос на рассрочку в нише мужских товаров. Активно частями оплачиваются строительные материалы, такие как профили, утеплители и плиты, которые нередко закупаются крупными партиями — до 60 позиций в одном заказе. Ярко выражена тенденция в сфере товаров для активного отдыха: почти каждое четвертое приобретение для зимней рыбалки (23,6%) и каждое седьмое — в категории охотничьего снаряжения (14,6%) совершается с использованием рассрочки.

Абсолютными же лидерами по доле покупок в рассрочку стали категории «Мототехника» (свыше 38% всех заказов) и «Противоугонные устройства» (более 26%), что подчеркивает востребованность этого финансового инструмента для совершения крупных и стратегически важных приобретений.

