После пятничного дождя жители Щекино до сих пор ходят домой окольными путями

После пятничного дождя жители Тульской области вынуждены до сих пор возвращаться домой окольными путями из-за того, что неасфальтированную дорогу размыло грязью. Кроме того, жителей беспокоят большие лужи, сообщили «Тульские известия».

По информации издания, проблема актуальная для жителей города Щекино, проживающих по улице Железнодорожный проезд. Люди рассказали, что каждый раз после дождя некоторое время они не могут ходить по центральной улице. Она не асфальтирована. Горожане прислали редакции фото: улицы залиты водой и грязью.

По словам жителей, вода попадает во дворы и на огороды. Она не сходит длительный промежуток времени. Люди прижимаются к зарослям по краям дороги, чтобы дойти до своего дома. Жители города Щекино обратили внимание на еще одну проблему. Так, горожане оставляют мусор возле баков. Сотрудники коммунальных компаний загребают мусор вместе с землей. В итоге образуются глубокие ямы. В эти траншеи во время дождя затекает вода. Огромные лужи долго не испаряются.

«После дождей такие "кратеры" заполняются водой и постепенно превращаются в болото с неприятным запахом», — сообщили «Тульские известия».

