Разрушительный ураган надвигается на Камчатку, Курилы и Сахалин: что принесет с собой стихия — волны поднимутся на 10 м

К Камчатке приближается разрушительный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду, сообщил РИА Новости синоптик Роман Вильфанд. Непогода ожидается на Сахалине и Курилах. Что еще принесет с собой приближающийся ураган, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу специалиста, помимо сильных дождей, ожидаются и мощные порывы ветра.

«Прогнозируемая скорость ветра в циклоне над акваторией Охотского моря в текущие сутки будет достигать в порывах 30-35 метров в секунду. Над сушей — 25-30 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сейчас, продолжил он, наиболее сильные удары циклона приходятся на восточное побережье Сахалина, однако вскоре они сместятся.

«В следующие сутки влияние циклона сместится на Курилы и юг Камчатки. Ветер в порывах сохранится 23-28 метров в секунду. То есть сегодняшний ураганный ветер понизит скорость завтра до сильного штормового ветра, если отмечать по шкале Бофорта. Высота волн в открытом море — около 10 метров», — добавил Ильин.

