Последние аплодисменты на сцене МХТ: на прощании с актером Золотовицким собрались Хабенский, Матвеев и Меньшова

В МХТ им. Чехова началась церемония прощания с актером Игорем Золотовицким. Гроб установили на Основной сцене театра. К нему несут розы и траурные венки, сообщил The Voice. Редакция рассказала, кто из публичных лиц пришел проводить великого актера в последний путь.

По информации издания, церемонию посетила актриса и телеведущая Юлия Меньшова. 29 декабря она похоронила маму. С того момента актрису не замечали на публичных мероприятиях.

Траурное мероприятие превратилось в своеобразную встречу поколений, объединившую коллег покойного педагога. Среди почтивших память мастера были замечены мэтры сцены, включая Константина Хабенского, Марину Брусникину и Виктора Хориняка. Не остались в стороне и выдающиеся режиссеры — Евгений Писарев и Игорь Верник, последний посетил церемонию вместе с женой Наталией Шнейдеровой.

«Золотовицкий — это суть МХАТа, душа этого театра. Для людей, кто его знал — это не просто ушедший человек, это исчезнувший мир. Те, кто видел его на сцене, никогда не забудут. Это больше, чем школа-студия МХАТ, это больше, чем система Станиславского. Как раз он был сугубо театральным артистом, у него было не так много киноролей. Для тех, кто видел его на сцене хотя бы раз, это было чудо», — отметил Евгений Гришковец, общаясь с журналистами.

Ольга Дроздова пришла вместе с Дмитрием Певцовым. Владислав Ветров и многие другие видные деятели культуры также присоединились к собравшимся, продемонстрировав глубокое уважение к ушедшему педагогу и единство актерского сообщества в моменты утраты. На церемонию прибыл Максим Матвеев, специально прилетевший из Санкт-Петербурга, где он проживает вместе с супругой Елизаветой Боярской и их двумя детьми.

Ранее сообщалось, что Верник сравнил скрывающего онкологию Золотовицкого с бойцом.