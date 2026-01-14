Раскрыто, почему Золотовицкий скрывал от всех тяжелую болезнь

Смерть ректора школы-студии МХАТ заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого вскрыла детали его личной борьбы, о которой многие коллеги даже не догадывались. Как рассказал в эксклюзивной беседе с VOICE заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадим Верник, актер и педагог в течение последнего года скрывал от окружающих тяжелый диагноз — рак желудка.

Игорь Золотовицкий остался в памяти Игоря Верника как человек необычайного внутреннего света. Несмотря на колоссальный груз ответственности — от руководства Школой-студией МХАТ и Центральным Домом актера до актерской и педагогической деятельности — он выполнял свою работу с поразительной легкостью. Верник отмечает, что Золотовицкий обладал редким даром: его потрясающее чувство юмора и позитив согревали всех вокруг. Телеведущий предположил, что этот неисчерпаемый запас «солнечной энергии» артист привез из родного Ташкента, сохранив его на всю жизнь и щедро делясь им с окружающими.

Несмотря на болезнь, он продолжал работать, отменяя спектакли лишь в самые критические моменты.

«Конечно, постановки отменяли, потому что он болел. Но он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом. Потому что он боец по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве. Когда он мог, он играл спектакли», — рассказал Вадим Эмильевич.

Именно поэтому он скрывал свое состояние даже от близкого круга, продолжая исполнять обязанности ректора, педагога и директора Центрального Дома Актера.

Мастер курса, которым был Золотовицкий, выпустил многих известных артистов, включая Полину Гагарину, отозвавшуюся о педагоге как о человеке с «огромным добрым сердцем». Его наследие — не только спектакли и ученики, но и нелегкий личный выбор, напоминающий о том, что даже самый сильный «боец» иногда нуждается в помощи, и что просить о ней — не слабость, а часть той самой человечности, которую он так ценил в искусстве.

Напомним, Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался 14 января в возрасте 64 лет.