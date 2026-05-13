Посол РФ в Пакистане: стороны нашли способы обхода западных ограничений

Москва и Исламабад продолжают наращивать взаимный товарооборот, причем делают это вопреки попыткам западных стран заблокировать их экономическое взаимодействие. Стороны уже сумели выстроить альтернативные механизмы для проведения финансовых транзакций, обойдя существующие преграды. Такое мнение высказал посол РФ в Пакистане Альберт Хорев в ходе выступления на площадке международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщили Финансы Mail.

По словам дипломата, ограничительные меры, инициированные государствами Запада, изначально преследовали вполне конкретную цель — создать препятствия для осуществления взаимных расчетов по торговым контрактам между Россией и Пакистаном.

Однако, как подчеркнул Хорев, на практике этот замысел не сработал так, как планировали его авторы. Предпринимательское сообщество, по его информации, проявило гибкость и сумело подстроиться под новые реалии.

В итоге, как утверждает посол, взаимодействие продолжает развиваться, а найденные обходные пути позволяют сторонам не снижать обороты, несмотря на внешнее давление.

«Вместе с тем деловые круги наших стран находят возможности для поддержания торговых контактов, а компетентные ведомства продолжают совместную работу по определению альтернативных способов проведения платежей», — заявил Хорев.

