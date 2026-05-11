Министр финансов Силуанов рассказал о росте российской экономики

По данным министра, отечественная экономика на данный момент прирастает не теми темпами, которые желательны, однако в целом ее рост будет укладываться в рамки плановых показателей.

«Куда ей деваться. Пока не так растет, как хотелось бы, но вырастет, все в плановых значениях», — сказал Силуанов в комментарии для Max-канала «Юнашев Live».

Согласно прогнозу Банка России, по информации издания, с учетом реализуемой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в 2026 году замедлится до 4-5 процентов. При этом устойчивая инфляционная составляющая, как ожидает регулятор, выйдет на уровень 4 процентов во втором полугодии. Прирост ВВП, согласно расчетам ЦБ, в 2026 году будет находиться в диапазоне от 0,5 до 1,5 процента.

Ранее сообщалось, что курс доллара стал ниже 74 руб. впервые с 20 февраля 2023 года.