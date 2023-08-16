Посол РФ в Турции высказал позицию России относительно зерновой сделки

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в Кремле ищут альтернативные способы сотрудничества в рамках зерновой сделки. В первую очередь в Москве заинтересованы в поставках культур в страны Африки.

Россия намерена продолжать выполнять Всемирную продовольственную программу ООН, пишет агентство «РИА Новости». На правительственном уровне решено передавать различные зерновые культуры, в первую очередь – это кукуруза, пшеница, ячмень. Жители стран Африки – это российские друзья, поэтому вопрос поставок продовольствия является для Москвы первоочередным, отметил посол РФ. Несмотря на то, что против России были введены незаконные санкции, страна смогла выполнять все взятые на себя ранее обязательства.

«Несмотря на все введенные в отношении нашего аграрного экспорта незаконные односторонние санкции, зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, и только за первое полугодие этого года – уже почти 10 миллионов тонн», - акцентировал внимание посол РФ в Турции Алексей Ерхов

Россия готова к безвозмездной передаче не только зерна, но и минеральных удобрений. Часть сырья остается заблокированной в портах стран ЕС, но, несмотря на это, уже удалось передать 54 тысяч тонн удобрений в страны Африки – Малави и Кению.

«Так что «Черноморская инициатива» – отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии, альтернативы имеются, и они активно прорабатываются в контактах с нашими партнерами», – уверен посол РФ в Турции

Также посол РФ заявил, что зерновая сделка может быть возобновлена, но только после того, как все участники выполнять все юридические обязательства перед Россией.

«Мы всегда готовы к диалогу с нашими турецкими партнерами, в том числе и по этому вопросу», - отметил посол РФ

Зерновая сделка была прекращена 18 июля по инициативе президента России из-за невыполнения обязательств участниками соглашения.