«Постньюс» выяснил, чем занимался богородский маньяк вплоть до убийства второй девушки

По информации издания, незаконной деятельностью обвиняемый в убийстве двух девушек занимался с 2022 года. Предложения о продаже «кривых авто» мужчина на регулярной основе размещал в тематических чатах. На протяжении этого времени на черном рынке б/у он предлагал разные автомобили. Некоторые машины были без дефектов, но большая часть авто находилась под «запретом». Это значит, что проводить любые юридические операции было невозможно.

По данным издания, Артамошин намеревался провести последнюю сделку в конце сентября. Он предлагал за 280 тыс. руб. (вдвое дешевле рыночной цены) подержанный Hyundai Solaris 2017 года. Спустя месяц он, предположительно, убил девушку, которая стала второй жертвой.

«Двигатель и коробка без проблем. Ходовая немного побрякивает. Юридически, залог/запрет, на руках только СТС, выкуплена от собственника», — написал обвиняемый в убийстве двух девушек.

Юрист Юрий Капштык отметил, что регулярная продажа «кривых авто» — мошенничество. Человека могут привлечь к ответственности, если хотя бы одна из сделок будет доказана. По информации эксперта, ограничения на регистрацию транспортного средства вводятся по судебному постановлению. Это происходит, например, когда автомобиль является вещественным доказательством по уголовному делу или когда на него наложен арест для обеспечения иска в гражданском процессе.

