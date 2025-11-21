От детских травм до убийств нянь: раскрыты пугающие причины зверств богородского маньяка

Задержанный накануне богородский маньяк — 46-летний Дмитрий Артамошин — считал себя эзотериком и придавал мистическое значение числу «27», называя его символом завершения. Именно в 27-х числах он совершал свои преступления. Что таится за зверствами маньяка — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эзотерик и нумеролог

Как пишет Shot, 20 ноября в Подмосковье задержали маньяка, который похищал и убивал нянь своего ребенка. Следователи считают, что на его совести как минимум две жертвы — молодые женщины из Королева и Москвы. Одной девушке удалось вырваться из его дома и добраться до больницы в Волгоградской области. Она рассказала, что мужчина постоянно угрожал ей, избивал и принуждал к наркотикам. По материалам дела, подобному же насилию Артамошин подвергал собственную жену. Сейчас он арестован по подозрению в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков еще двух и в изнасиловании. При этом в повседневной жизни он занимался перепродажей автомобилей и воспитывал школьника-сына.

Как выяснилось, криминальное прошлое Артамошина тянется много лет: его задерживали в 2004 и 2010 годах за угон автомобиля и кражу техники. В одном из эпизодов он с сообщниками усыпил охранников клофелином, чтобы проникнуть в магазин.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

Следствие рассматривает и возможность того, что Артамошин может быть признан невменяемым: его направили на углубленную психиатрическую экспертизу. Выжившая 19-летняя Анна рассказала, что сначала мужчина произвел впечатление спокойного человека, но вскоре стал вести себя агрессивно, оправдывая свое состояние уходом жены. По ее словам, он постоянно обсуждал исчезновение супруги, называл ее наркоманкой и уверял, что она скрывается в реабилитационном центре, хотя сам уже тогда заставлял девушку принимать наркотики и жестоко избивал.

Как установил Shot, Артамошин называл себя «великим» и был одержим нумерологией, особенно числом 27. Его собственный день рождения приходился на 27 августа, и обеих жертв — нянь Алену и Марию — он похитил именно в эти, как он считал, «особые» даты — 27 июля и 27 октября 2025 года. Артамошин также, полагает следствие, жестоко обращался со своим девятилетним сыном: он регулярно избивал ребенка и подвергал его психологическому насилию. В настоящее время проверяется информация о том, при каких обстоятельствах школьник этой весной сломал руку, и имел ли к этому отношение отец.

Проблемы из детства

Психолог Ольга Трухан в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что Артамошин болен психически, его якобы увлечения нумерологией — не особенность, а часть заболевания.

«Дату он выбрал, потому что это параноидальная фиксация. Если порассуждать, то, может быть, он приносит жертвы в день своего рождения, чтобы продлить себе, например, жизнь. Это же связано с ритуалом рождения. Чтобы не умереть, он на алтарь приносит жертву», — предположила эксперт.

При этом конкретное убийство нянь, считает специалист, связано с травмирующей историей из его детства.

«Может быть, она связана с няней или с соседкой, с которой оставляли мальчика еще в его детстве. И с тех пор он что-то делает, мстит таким образом, пытаясь компенсировать», — пояснила психолог.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

По ее словам, это могло выглядеть так: в раннем детстве с ним произошло какое-то болезненное событие — например, его могла обидеть няня. При этом, отметила она, такая обида могла возникнуть как по объективным причинам, так и просто из-за того, что рядом была не мать, а посторонний человек.

«И что ему делать? Он пытается завершить эту ситуацию, убивая других нянь. Он принес травму в свою взрослую жизнь. Подозреваю, что это история была с сиделками или нянями в его раннем детстве в пределах трех лет», — выразила мнение эксперт.

Из-за плохого психического состояния, пояснила психолог, он маскировал свою травму.

«Он выдумал себе нумерологию и эзотерику. Во-первых, фиксация на дате произошла, потому что это связано с его рождением. Это принципиальная задача жизни и смерти. Второй момент — что-то в эту дату произошло, не обязательно в день его рождения. К примеру, мама ему сказала: “Ты уже взрослый сынок, тебе три года, я пойду работать, а ты будешь сидеть с этой тетей”. 27 числа это произошло, и он запомнил дату. И чтобы выжить, у него происходили такие жертвенные преподношения и извращения», — заключила Трухан.

Маньяк избежит тюрьмы?

Адвокат по уголовным делам, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что по предъявленному обвинению при вынесении обвинительного приговора богородскому маньяку может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«При вынесении приговора суды учитывают смягчающие и отягчающие обстоятельствами, а также иные факторы, влияющие на срок и вид наказания. В данном случае может быть применен пожизненный срок наказания», — пояснила эксперт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

По ее словам, если экспертиза установит, что Артамошин был невменяем и не мог осознавать или контролировать свои действия в момент совершения преступлений, то наказание в виде лишения свободы ему назначено не будет.

«В таком случае обвиняемый направляется на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа, где человек может находиться очень долго, пока врачи не дадут заключение о том, что он больше не опасен для общества», — заключила Полякова.

