Постоянные дожди превратили Ростов в Венецию

Если посчитать, сколько времени шел дождь в Ростове за все лето, то выходит 20 суток, сообщает rostovgazeta.ru . За период с начала июня и до начала августа жители региона 21 раз получали сообщение от МЧС с предупреждением об ухудшении погодных условий.

Ливни доставляли не только неудобства жителям, но и уносили жизни горожан. Так, погибла учительница английского языка, жительница Ростова. Несчастный случай произошел еще весной. В регионе зафиксирован еще один несчастный случай. В ливневый коллектор затянуло 80-летнюю женщину, из которого она не смогла выбраться.

Нелегко было автомобилистам. После каждого ливня в сети опубликовывали кадры, как владельцы авто не могли проезжать. В некоторых населенных пунктах смывало дорожное покрытие.

«Вечером в июне припарковал машину под домом на Извилистой. Утром там воды стояло по колено. Естественно, все затоплено. Машину даже открыть, чтобы перепарковать, невозможно было. И случай не гарантийный. Весь ремонт за свои деньги», - рассказывает житель Ростова

Негативно непогода отразилась на урожае. В Ростовской области не было вишни и абрикос. Фермеры не довольны, сколько выросло арбузов и дынь. Свеклу и морковь смыло еще в момент высадки семян. Те культуры, которые пережили ливни, были сломлены градом.

Климатолог Александр Косенко отметил, что подобное явление было зафиксировано в 2020 году. Жители Ростова страдали от постоянных ливней. Эксперт отметил, что с каждым годом осадков выпадает все больше. Подобная тенденция была замечена в последнее десятилетие. Причина – изменение направления движения южных циклонов. Регион располагается между двумя морями – Черным и Азовским, поэтому вряд ли Ростовская область будет засушливым регионом.