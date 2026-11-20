Трусова стала второй на этапах Гран-при в Китае и США, уступив японкам Моне Чиба и Ами Накаи. Фигуристка практически гарантировала себе участие в финале Гран-при. Лакерник считает, что для побед Трусовой нужно усложнить контент.

«Прямо сейчас Трусова, конечно, не сможет восстановить пять четверных. Надо все делать постепенно. Может быть, и не нужно пять четверных. Но два-три — вполне реальная задача. Тогда ее будет не победить», — сказал Александр Лакерник.

Собеседник агентства при этом отметил, что элементы ультра-си все чаще включают в свои программы спортсменки из других стран, прежде всего США и Японии — спорт не стоит на месте.

Ранее чемпионка мира Мария Бутырская отметила уникальность Трусовой, которая на все соревнования ездит с маленьким ребенком.