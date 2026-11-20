Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Раменский колледж и пообщался со студентами и педагогами, это одно из ведущих учреждений среднего профессионального образования Подмосковья, которое в 2027 году отметит 40-летие. Там готовят кадры для радиоэлектроники, робототехники, машиностроения, ИТ, студенты Раменского колледжа с первых курсов проходят практику на предприятиях, а большая часть выпускников успешно трудоустраивается.

«Программа „Профессионалитет“ помогает модернизации профессионального образования. Мы можем обратить внимание на то, как оснащены лаборатории в этом колледже: то, чем здесь занимаются студенты, требует глубоких знаний физики, математики, программирования. Это серьезная и сложная работа. Очень приятно здесь видеть молодых ребят, которые уверенно чувствуют себя в таких технологичных и востребованных сферах: они применяют искусственный интеллект, собирают электронные приборы, производят печатные платы. В Московской области уже действуют 17 оснащенных образовательных комплексов, каждый из которых развивает собственные направления подготовки с учетом потребностей экономики и ведущих предприятий региона», — сказал губернатор.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» ведется подготовка кадров по 28 направлениям: от сварочных технологий до работы на станках с ЧПУ. В учреждении учатся более 2,4 тыс. студентов, свыше 75% из них — на бюджете.

По программе «Профессионалитет» с 2023 года на базе колледжа создан образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника», чтобы разрабатывать образовательные программы совместно с работодателями. Среди партнеров — Раменский приборостроительный завод и Раменское приборостроительное конструкторское бюро, МНИИ «Агат», НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова и не только.

Студентам доступны семь специализированных лабораторий на 94 рабочих места и 34 мастерские, оснащение которых постоянно обновляется. Директор колледжа Александр Осадчий подчеркнул, что Раменский колледж — это небольшой завод — в учебно-производственном комплексе студенты выполняют заказы предприятий и выпускают необходимую продукцию.

Высокие результаты работы показывают как педагоги, так и сами студенты. Так, например. на всероссийском чемпионате «Профессионалы» Иван Котешов завоевал бронзу в личном зачете по мехатронике и взял золото в команде, а Дмитрий Зуев занял второе командное место в компетенции «Оптоэлектроника».

В штате Раменского колледжа — 160 сотрудников, в том числе 97 педагогов. Обучение ведется в двух корпусах. Важным этапом развития колледжа стало обновление здания на улице Красноармейская — в феврале 2025-го состоялось его открытие после капремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.