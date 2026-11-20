С начала 2026 года жители Подмосковья закрыли более 327 тыс. больничных листов дистанционно — с помощью телемедицинской консультации, услуга доступна в чат-боте «Денис» в мессенджере Макс . Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Дистанционное закрытие больничного — это удобно: пациенту не нужно никуда ехать, достаточно доступа в интернет», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на телемедицинской консультации врач проводит опрос, оценивает состояние здоровья и оформляет закрытие больничного. После записи на консультацию с врачом в Максе в чат сразу поступает ссылка для подключения. За два часа до приема пациенту придет напоминание.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.