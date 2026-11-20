В российском киносообществе продолжаются споры о том, какие награды отражают ценности отечественного кинематографа. На фоне обсуждения номинации 33-летнего Юры Борисова на «Оскар» мнения представителей индустрии звучат особенно ярко.

Так, например, народный артист РФ Сергей Безруков призвал Борисова обратить внимание на российскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка». По его мнению, в основе этой награды лежат нравственные и общечеловеческие ценности.

80-летний писатель и режиссер Николай Бурляев, в свою очередь, заявил, что участие российских артистов в «Оскаре» неприемлемо для России. Таким мнением он поделился с ТАСС.

Бурляев считает, что смысл и суть оскаровской церемонии дискредитированы.

«Когда-то это было относительно прилично, хотя всегда главным был рынок. Что до „Бриллиантовой бабочки“, то эта награда и задумывалась как альтернатива пресловутому „Оскару“», — подчеркнул народный артист.

Премия «Бриллиантовая бабочка» — ключевое событие Евразийской академии кинематографических искусств. Ее инициатором стал Никита Михалков, организатором — Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры РФ.

Награда вручается в 12 номинациях. Первая церемония прошла 27 ноября. Победители получили статуэтки, инкрустированные почти пятью тысячами алмазов.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов покорил красную дорожку GQ Men of the Year.