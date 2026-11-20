Жильцы дома на Шевченко, 32 в Красноярске возмущены внезапным решением властей: собрать вещи и покинуть квартиры им велели за два дня, по сути, как отмечают жильцы, — в никуда, сообщила prmira.ru.

По рассказу людей, днем к ним приехал первый заммэра. Прозвучало слово «эвакуация», а затем условие: утром 21 ноября в доме никого быть не должно, здание опечатают. Вещи нужно вывезти до этого срока, иначе забрать их получится только «со спасателями». В доме, по словам жильцов, началась паника. Одна женщина утром 19-го числа легла в больницу, но, увидев новость в домовом чате, прервала лечение и вернулась из стационара.

По данным издания, главный страх людей, как они сами признаются, не обрушение, а перспектива остаться на улице.

«Говорят съезжать немедленно. Но документов никаких нам не предоставлено. Куда мы уезжаем? На сколько мы уезжаем? Хоть какие-то сроки нам обозначьте! Съедем отсюда — и про нас забудут! Ситуация с нашим домом уже лет шесть вот такая. А теперь за два дня мы должны съехать. Ну так же не бывает! Я целый день сегодня реву», — делится Елена Викторовна, которая живет в четырехкомнатной квартире с мужем, дочкой и зятем.

Таисия Васильевна с первого этажа жалуется: под линолеумом ощущаются неровности. В подвале, по ее словам, постоянно прорывало трубы, шли испарения, и пол настолько перекосило, что ящики начали выкатываться из кухонного гарнитура.

«Мы еще лет 20 назад клеили панели на потолок — уже были трещины на потолке. Мы их даже заделать не могли», — вспоминает Таисия Васильевна, живущая тут с момента постройки.

Предложенные варианты жильцов не устроили. От временного размещения в лагере «Ласточка» все отказались: он за городом. Люди не понимают, как добираться на работу и водить детей в школу или сад. Не согласились люди и на маневренный фонд.

«Выкидывают нас, как собак на улицу, и все», — отметил один из жильцов.

На собрании в администрации Ленинского района, куда позвали риелторов, жильцам объяснили: рядом с Шевченко столько съемных квартир не найти, искать придется по всему городу. Компенсацию обещают в жестких лимитах — максимум двушка за ₽36–38 тыс. в месяц, причем без исключений даже для многодетных.

«Говорят, что 21-го ноября нас уже не должно быть в доме. Сутки остались. Вот мне некуда идти с детьми. Да, они обещают потом компенсировать аренду, но для начала я должна ее оплатить. А у меня осталось три тысячи до восьмого декабря», — говорит Татьяна Николаевна.

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