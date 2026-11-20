Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304126100004 от 02.11.2026 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.11.2026 г. Дата окончания приема заявок – 03.12.2026 г. Дата, время проведения торгов – 08.12.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 811 +/- 10 кв. м, к/н: 50:16:0202022:17, адрес: МО, г. о. Черноголовка, д. Стояново, тер. СНТ «Стояново», з/у 12. П.1628-ПТ от 09.11.26. Собств.: Багмет А. А. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 585 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1200 +/- 12 кв. м, к/н: 50:26:0010906:126, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, Шустиковский c/о, дер. Субботино, с/т «СБ», уч. № 2. П.1647-ПТ от 09.11.26. Собств.: Речкина Ю. М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 295 200,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 74.9 кв. м, к/н: 50:20:0030114:1833, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, к. 4, кв. 621. П.1670-ПТ от 09.11.26. Собств.: Гунба А. В. Взыск: АО АЛЬФА­ БАНК. Цена: 11 071 939,20 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 3000 кв. м, к/н: 50:19:0030223:50, адрес: МО, Рузский р-н, с/п Волковское, д. Нововолково. П.1671-ПТ от 09.11.26. Собств.: Курилова О. Р. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 2 766 400,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 42,3 кв. м, к/н: 50:01:0060115:700, адрес: МО, Талдомский р-н, пгт. Северный, ул. Лесная, д. 2, кв. 50. П.1653-ПТ от 09.11.26. Собств.: Воднев Д. Ю. Взыск: ПАО Банк Зенит. Цена: 2.016 800,00 р.

6. Топливно-раздаточная колонка «Нара», топливно-раздаточная колонка «Нара», топливно-раздаточная колонка «Нара», зем. уч., общ. пл. 4689 кв. м, к/н: 50:30:0020214:284; здание гражданского назначения (насосная), общ. пл. 10 кв. м, к/н: 50:30:0020214:448; здание гражданского назначения (склад ГСМ), общ. пл. 20.8 кв. м, к/н: 50:30:0020214:441; здание гражданского назначения (операторская), общ. пл. 31,9 кв. м, к/н: 50:30:0020214:450, адрес: МО, Егорьевский р-н, д. Юрцово, д. 207. П.1731-ПТ от 13.11.26. Собств.: ЗАО Компания Внештоппром. Взыск: КБ Москоммерцбанк (АО). Цена: 16 588 928,00 р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 58,2 кв. м, к/н: 50:40:0020235:268, адрес: МО, г. Дубна, ул. Мещерякова М. Г., д. 11, кв. 31. П.1602-ПТ от 15.10.26. Собств.: Забелина А. Д. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 4 249 631,44 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 706 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0060239:1424; жил. дом, общ. пл. 156.1 кв. м, к/н: 50:08:0060239:2569, адрес: МО, м/о Истра, д. Загорье, д. уч. 1424. П.1500-ПТ от 21.09.26. Собств.: Гарибян М. С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 864 840,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 33 кв. м, к/н: 50:08:0000000:53938, адрес: МО, г. Истра, ул. Ленина, д. 89, кв. 58. П.1416-ПТ от 25.08.26. Собств.: Локтюшова М. Г. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 117 947,90 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 140,1 кв. м, к/н: 50:08:0040357:1841; зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0040357:1648, адрес: МО, г/о Истра, д. Еремеево, квартал 0040357, д. 1648. П.1410-ПТ от 25.08.26. Собств.: Нурова Г. Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 406 840,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 35 кв. м, к/н: 50:21:0010135:487, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, пр-д Петровский, д. 30, корп. 2, кв. 12. П.1577-ПТ от 12.10.26. Собств.: Даудов М. Р. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 788 680,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 31,4 кв. м, к/н: 50:16:0301004:3342, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Ильича, д. 2. кв. 16. П.1570-ПТ от 12.10.26. Собств.: Агаджанян В. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 893 800,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 52,6 кв. м, к/н: 50:17:0011018:260, адрес: МО, р-н. Павлово-Посадский, д. Кузнецы, ул. Новая, д. 10, кв. 18. П.1591-ПТ от 15.10.26. Собств.: Исауленко С. С., Исауленко А. С. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 2 738 360,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 751 +/- 19 кв. м, к/н: 50:23:0020379:2933, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское. П.1559-ПТ от 02.10.26. Собств.: Тамоян О. Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 659 600,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 856 +/- 20 кв. м, к/н: 50:23:0050573:258, адрес: МО, Раменский р-он, с/п Ульянинское, д. Аргуново. П.1541-ПТ от 02.10.26. Собств.: Ковали Э. Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 184 365,00 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:09:0030302:541, адрес: МО, Солнечногорский р-н, с. п. Кривцовское, д. Замятино, уч. 405. П.1516-ПТ от 24.09.26. Собств.: Рустамов Г. А. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 333 880,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, тел.: +7 (933) 202-40-20.