В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в XVIII всероссийском турнире по гандболу среди любительских команд «Герои Города», который пройдет с 11 по 13 декабря 2026 года в Чехове, он продлится до 30 ноября. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проведут в семи категориях: девочки, мальчики, девушки, юноши, мужчины-любители, мужчины-профессионалы и женщины-любители. Заявку на участие можно оставить в официальном паблике турнира. Он будет проходить на площадках Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова.

Состязания проводятся уже девятый год, в апреле 2026 года на паркет вышли 45 команд в семи возрастных категориях — всего более 1 тыс. спортсменов из 10 городов России. Организатором выступает гандбольный клуб «Чеховские медведи» при поддержке областного Минспорта, их проводят в рамках федеральной программы «Спорт России».

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