Актер, юморист и телеведущий Михаил Галустян в интервью рассказал, в каком из проектов он мог бы принять участие в роли участника, а не ведущего, сообщили novostivolgograda.ru.

Шоумен признался, что ни в одном из реалити-проектов, которые ему доводилось вести, он не хотел бы оказаться в роли участника. По его словам, жизнь в лагере, интриги, коалиции и испытания — это слишком тяжело.

Галустян отметил: тот факт, что в такие шоу приходят звезды, говорит об их смелости и силе. Испытания порой бывают из разряда нереальных, а когда человек и без того находится в стрессе, его еще и снимают камеры — нужно успеть что-то сделать за короткое время и не подвести команду.

«Думаю, это просто не моя энергетика. Я более спокойный человек», — в эксклюзивном интервью «НовостиВолгограда.ру» рассказал Михаил Галустян.

Отдельно ведущий обратил внимание на голод: когда человек хочет есть, а его долго не кормят, все становятся злыми, раздражительными и нервными. Галустян предположил, что в такой ситуации точно подпортил бы себе репутацию — ругался бы со всеми и даже кричал.

«Мне кажется, я бы точно подпортил себе репутацию: я бы ругался со всеми и даже кричал», — выказал мнение Михаил.

Единственный проект, в котором он мог бы попробовать себя, — «Сокровища императора» (16+). Ведущий признался, что сделал бы это с большим удовольствием, хотя его пугает необходимость много ходить. Участники шоу, по его словам, весь день в движении — с раннего утра до поздней ночи преодолевают огромные расстояния. В целом реалити, заключил Галустян, — это по-настоящему тяжело.

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