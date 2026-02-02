Потеря обручального кольца — предвестник ссор? Священнослужитель рассказал, как супругам не испортить отношения

Потеря обручального кольца приносит много неприятных ощущений. И не всегда дело только в деньгах. Супруги переживают, что такой инцидент — предвестник ссор между возлюбленными. Священник Степанов высказал мнение, что в первую очередь всегда важно успокоиться.

Спокойствие позволит оценить ситуацию. Кольцо могло упасть в раковину, завалиться в кармане или где-то на полке в доме. Рекомендовано проверить все потенциальные места. Поиски не дали результата? Отчаиваться не стоит.

«Материальная утрата — это повод проявить рассудительность, а не поддаться эмоциям. Вместо того чтобы выискивать „знаки“, лучше помолиться о вразумлении и спокойствии. Можно попросить Бога помочь, если это угодно Его воле, или дать сил принять потерю с миром», — советует священник.

Предвестником беды в семье потеря обручального кольца быть не может, уверен священник. Матвей Степанов напомнил, что церковь относится к суевериям отрицательно.

«Значение имеет только то, что происходит в сердцах супругов. Если между мужем и женой царит мир и уважение, то потеря даже такой дорогой вещи не сможет этот мир разрушить», — подчеркивает отец Матвей.

Супругам рекомендовано отнестись к потере кольца спокойно. Можно приобрести новое украшение и освятить его в церкви. Во время ритуала человек просит у Бога благословения на дальнейшую совместную жизнь. Новое кольцо может стать началом новой семейной традиции, которая лишь укрепит отношения.

«Иногда Господь через такие внешние обстоятельства призывает нас задуматься о внутреннем содержании наших отношений. Не стало ли ношение кольца просто привычкой? Не забыли ли мы о том, что каждый день нужно „носить“ в сердце заботу о своем супруге?» — задается вопросом священник.

Ранее священник Степанов рассказал, что в случае потери нательного крестика нельзя самобичевать.