Западные корни советских пятиэтажек: почему кухни в хрущевках делали крошечными и как их расширить

Планировка самого массового советского жилья оказалась адаптацией французского архитектурного эксперимента, призванного освободить женщин от домашнего рабства. Об этом пишет REGIONS .

Откуда взялись хрущевки: французский след и концепция Ле Корбюзье

В середине 1950-х годов, когда в СССР был объявлен курс на массовое и доступное жилищное строительство, перед советскими архитекторами встала задача найти максимально дешевый и быстрый образец для подражания. Возведение просторных сталинских домов с высокими потолками требовало огромных временных и финансовых затрат, что было неприемлемо в условиях острого жилищного кризиса.

В качестве прототипа советские специалисты выбрали французский проект «жилой единицы», разработанный знаменитым архитектором и основоположником функционализма Ле Корбюзье. В 1940–1950-х годах он создал концепцию «лучезарного города», состоящего из домов-сот с малогабаритными квартирами и минимальной кухонной зоной.

Главная идея французского новатора заключалась в том, чтобы полностью избавить женщин от «рабства у плиты». Предполагалось, что жильцы будут активно пользоваться общественными пространствами, фабриками-кухнями, столовыми и кафе, расположенными на первых этажах зданий. Советские инженеры переняли технологию возведения домов из готовых панелей, однако западную идею развитой сопутствующей инфраструктуры общепита реализовать в полной мере не удалось. Общественных столовых катастрофически не хватало, из-за чего семьям пришлось ютиться на оставшихся пяти квадратных метрах.

Идеологический и экономический факторы

Помимо архитектурного заимствования, скромные габариты кухонь имели под собой четкую идеологическую подоплеку. Партийное руководство СССР считало, что советская женщина должна посвящать свое время строительству коммунизма, работе на фабриках, заводах и участию в общественной жизни, а не проводить долгие часы за готовкой и уборкой. Маленькое пространство было рассчитано на то, чтобы быстро приготовить еду, быстро поесть и отправиться на работу.

Однако ключевой причиной появления тесных помещений стала жесткая экономика. Скорость и дешевизна строительства обеспечивались использованием готовых железобетонных панелей, собиравшихся на домостроительных комбинатах. Стандартный шаг строительного пролета составлял от 2,5 до 3 метров, что автоматически диктовало итоговые габариты комнат. В эти рамки идеально вписывалась кухня шириной 2,2–2,5 метра и длиной 2,5–3 метра, дававшая на выходе скромные 5–7 квадратных метров. Любое увеличение площади требовало изменения типоразмера выпускаемых панелей, что привело бы к удорожанию и замедлению всего процесса.

Несмотря на низкие потолки (2,7 метра против 3–3,5 метров в сталинках) и узкие коридоры, для миллионов советских граждан, переезжавших из перенаселенных коммунальных квартир и бараков, собственное бесплатное жилье с изолированной пятиметровой кухней казалось настоящим счастьем.

Преимущества хрущевок на современном рынке недвижимости

Риелтор подмосковной компании Юлия Коченогова отмечает, что у пятиэтажных панельных домов есть весомые плюсы, которые до сих пор привлекают покупателей:

Доступная стоимость: жилье в хрущевке обходится на 20–40% дешевле аналогичных квартир в домах более поздней постройки.

Развитая инфраструктура: пятиэтажки расположены в районах со сложившейся городской средой, где в шаговой доступности находятся поликлиники, школы, детские сады и транспортные узлы.

Благоустроенная территория: из-за отсутствия лифтов и мусоропроводов дворы таких домов отличаются обилием зелени, большими расстояниями между зданиями и уютными детскими площадками.

Предсказуемый ремонт: фиксированные типовые размеры окон, дверей и сантехнических узлов позволяют легко рассчитать строительную смету и подобрать материалы.

Способы законного расширения кухонного пространства

Для тех, кто хочет сделать малогабаритную кухню в хрущевке более просторной и функциональной, эксперты предлагают несколько легальных решений:

Частичный снос ненесущей перегородки

Если стена между кухней и смежным коридором или кладовой не является несущей, ее можно частично демонтировать, объединив зоны. Любые подобные действия требуют обязательного предварительного согласования перепланировки в профильных ведомствах.

Интеграция утепленного балкона или лоджии

Качественное остекление и утепление прилегающего балкона позволяет присоединить его к основной площади, выиграв дополнительные 2–3 квадратных метра. На этой территории можно удачно разместить обеденный стол или крупногабаритный холодильник.

Модернизация подоконника и использование встроенной техники

Удлинение подоконника и превращение его в единую линию со столешницей гарнитура позволяет существенно увеличить рабочую поверхность для готовки. Всю крупную бытовую технику (духовой шкаф, посудомоечную машину, микроволновую печь) необходимо встраивать в кухонные шкафы для экономии места. Также рекомендуется задействовать вертикальное пространство, устанавливая навесные шкафы до самого потолка и монтируя настенные рейлинги.

Вынос обеденной зоны

Если полностью отказаться от размещения обеденного стола на кухне и перенести его в жилую комнату, пяти квадратных метров станет вполне достаточно для комфортного выполнения чисто рабочих кулинарных процессов.